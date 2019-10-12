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6 500 деревьев посадили в Карагандинской области

12 Октября 2019 17:19
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6 500 деревьев посадили в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области за один день появилось 6 500 зелёных насаждений. Тысячи жителей городов и районов приняли участие в республиканской акции по посадке зелёных насаждений, передает МИА «Казинформ».

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В Караганде решили озеленить территорию строящегося триатлон-парка. Сегодня здесь стало больше сразу на 1 500 хвойных и лиственных деревьев. В их посадке приняли участие аким области, его заместители, руководители областных управлений, спортсмены, общественники, депутаты.

Триатлон-парк строят между микрорайонами Голубые пруды и Юго-Восток по программе «Рухани жаңғыру». Это подарок частной строительной компании городу. Инициаторы проекта объявили акцию: «Сделаем триатлон-парк вместе!». Любой желающий здесь мог посадить своё дерево. Для озеленения выбрали сосны, берёзу, липу, ясень.

«Цель акции - это не только озеленение нашего региона, но и привлечение внимания жителей к бережному отношению к природе. Мы должны ценить каждое дерево, каждый куст. В экологическом субботнике приняли участие около трёх тысяч человек. Такие же акции проходят в парках и скверах Караганды, в других городах и районах области», - сказал руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Караганди нской области Руслан Тулепбаев.



Здесь уже оборудованы футбольная, тренажёрная и street workout-площадки. Вокруг озера сделали беговую и велосипедную дорожки. На аллее Олимпийской славы появились первые четыре звёзды. Их установили в честь знаменитых спортсменов: Геннадия Головкина, Серика Сапиева, Дмитрия Карпова, Эльмиры Сыздыковой.



Строительство триатлон-парка продолжается. Планируется оборудовать новые спортивные площадки: для любителей баскетбола, тенниса, шахмат и других видов спорта.

В перспективе здесь можно будет проводить соревнования мирового уровня по триатлону.

После сдачи объект передадут на баланс управления парками культуры, отдыха и скверами.


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Ключевые слова: Карагандинская область, Экология, Акимат, Общество,
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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