6,5 млн тенге забыла в такси пенсионерка в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Полицейские Астаны вернули пенсионерке утерянные ею 6,5 млн. тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД.

«В отдел полиции столичного УВД района Байконыр обратилась 70-летняя женщина. Она сообщила, что забыла в салоне такси пакет с крупной суммой денег. Со слов пенсионерки, сняв деньги со счета в одном из банков города, она вышла на улицу и села в такси белого цвета. Доехав до места и выйдя из автомобиля, женщина через пару минут вспомнила, что забыла пакет с деньгами на заднем сиденье в такси. Огорченная женщина пришла в полицию и заявила о своей потере», - сообщили в пресс-службе ДВД.

Благодаря слаженным действия сотрудников криминальной полиции районного УВД, по камерам видеонаблюдения установлена автомашина марки «Хонда», которая подвозила пенсионерку. Водителя такси доставили в полицию, на заднем сиденье автомашины был обнаружен пакет с денежными средствами.

«Возврат денег очень обрадовал женщину, она выразила признательность и благодарность полицейским за проявленный профессионализм. С ее слов, сотрудники полиции очень помогли ей в трудной ситуации, оперативно нашли и вернули утерянный пакет с деньгами», - рассказали в ДВД.