6,5 млн тенге присвоили сотрудницы ломбарда в Павлодаре

ПАВЛОДАР.КАЗИНФОРМ - 6,5 млн тенге присвоили сотрудницы ломбарда в Павлодаре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

При проведении ревизии сотрудники головного офиса из Алматы не досчитались в кассе ломбарда, расположенного в городе Павлодаре, внушительной суммы – более 6,5 миллионов тенге.

«Полицией установлено, что старший товаровед-оценщик и товаровед-оценщик завышали вес на заложенные золотые изделия постоянных клиентов, из-за чего и произошла недостача денежных средств. Деньги сотрудницы тратили на свои нужды. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 189 УК Республики Казахстан, – рассказал заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Рашад Утеуов.

В полиции отметили, как показывает анализ, в большинстве случаев данный вид уголовных правонарушений совершается кассирами, бухгалтерами, заведующими складов, продавцами магазинов, экспедиторами и экспертами-оценщиками. Руководство длительное время не проводит ревизию, надеясь на порядочность работников, которым по роду деятельности передаются или ими получаются ценности. Такая вера, впоследствии, приводит к печальным результатам. Всего же с начала года в полиции зарегистрировано 52 факта растраты чужого имущества.