6,3% составил рост потребления электроэнергии в Казахстане по итогам 2021 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - К 2030 году в Казахстане планируется увеличение выработки электрической энергии до 141,2 млрд кВтч. Об этом рассказал министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам 2021 года выработка электрической энергии ожидается на уровне 112,3 млрд кВтч, рост потребления по сравнению с 2020 годом составил 6,3%. Вместе с тем, в октябре и ноябре текущего года наблюдался дефицит электрической энергии в объеме 0,25 млрд кВтч, который был покрыт за счет энергоисточников Российской Федерации», - сообщил на заседании Правительства министр энергетики.

К 2030 году планируется увеличение выработки электрической энергии до 141,2 млрд кВтч.

«Таким образом, в целях покрытия потребности экономики в электроэнергии планируется ввод 11 ГВт генерирующих мощностей в рамках модернизации действующих и строительства новых электростанций, а также ввода возобновляемых источников энергии», - добавил он.