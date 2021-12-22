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6,3% составил рост потребления электроэнергии в Казахстане по итогам 2021 года

22 Декабря 2021 10:32
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6,3% составил рост потребления электроэнергии в Казахстане по итогам 2021 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - К 2030 году в Казахстане планируется увеличение выработки электрической энергии до 141,2 млрд кВтч. Об этом рассказал министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По итогам 2021 года выработка электрической энергии ожидается на уровне 112,3 млрд кВтч, рост потребления по сравнению с 2020 годом составил 6,3%. Вместе с тем, в октябре и ноябре текущего года наблюдался дефицит электрической энергии в объеме 0,25 млрд кВтч, который был покрыт за счет энергоисточников Российской Федерации», - сообщил на заседании Правительства министр энергетики.

К 2030 году планируется увеличение выработки электрической энергии до 141,2 млрд кВтч.

«Таким образом, в целях покрытия потребности экономики в электроэнергии планируется ввод 11 ГВт генерирующих мощностей в рамках модернизации действующих и строительства новых электростанций, а также ввода возобновляемых источников энергии», - добавил он.

Ранее сообщалось, что по итогам 2021 года объем производства нефтегазохимической продукции в Казахстане ожидается на уровне 190 тысяч тонн.
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#Правительство РК   #Энергетика   #Минэнерго РК  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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