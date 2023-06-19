6,2 млрд тенге выделили на ремонт дорог в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В текущем году на ремонт дорог Петропавловска выделено 6,2 млрд тенге. Планируется выполнить ремонт на 36 км. Новое дорожное полотно появится более чем на 25 улицах города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На данный момент в самом разгаре второй этап масштабных работ. Улучшение улично-дорожной сети нельзя не заметить. К ремонту местные власти подошли основательно. Даже текущий ремонт, который обычно подразумевает собой залатывание ям, в городе делают сплошным методом.

Ровный и новый асфальт появился уже на 5 улицах: Набережная, 314 стрелковая дивизия, Абая, Букетова, Пушкина. Данные улицы были охвачены как и средним, так и текущим ремонтом. Также в текущем году средним ремонтом охватят улицы Жамбыла Жабаева, Назарбаева, Интернациональную, Жукова, Кизатова, Сутюшева, Потанина, Партизанскую.

Особое внимание уделяют и окраинам города. Только на средний ремонт дорог Рабочего поселка выделено порядка 1 млрд тенге. Новое дорожное полотно появится на 4 улицах. Работы начаты уже на двух из них.

Подъезд в микрорайон Береке также был одним из долгожданных проектов. Бригады подрядной организации приступили к ремонту на улицах Ауэзова и Малая. После чего охватят и другие участки микрорайона Береке. Хорошая новость и для жителей микрорайона Солнечный и Орман. На данный момент ведется разработка технической документации на средний ремонт улиц данных окраин города.

На июль и август запланированы не менее масштабные работы. Также подходят к завершению три переходящих проекта. Это реконструкция улиц Жумабаева и Горького, строительство улицы Громова. Это будет самым масштабным ремонтом дорог в истории города.