6,1 млн раз казахстанцы посетили музеи за год

АСТАНА.КАЗИНФОРМ - Количество посетителей музеев по итогам прошлого года превысило 6 млн человек. Это почти на 1 млн больше, чем годом ранее. При этом, 35% посетителей — дети, передает МИА «Казинформ».

В Казахстане действует 271 государственный музей. В прошлом году ими была организована 166 801 экскурсия.

Число экспонатов основного музейного фонда — более 2,6 млн единиц, из них 350 тысяч — особо ценные реликвии. В электронном формате представлены свыше миллиона экспонатов. Также действует Государственный каталог музейного фонда РК, куда на данный момент входят свыше 130 тысяч экспонатов из 114 государственных музеев. В число объектов национального культурного достояния входят около 5000 наименований из фондов 61 музея.

Напомним, что 18 мая по всему миру отмечается Международный день музеев. В честь этого события по всему миру проходят различные мероприятия. Например, акция «Ночь музеев», в которой активно участвуют и музеи Казахстана. Праздник отмечается с 1977 года по инициативе Международного совета музеев ICOM.