5 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

55 лет назад (1971) родился СЕЙДАЛИЕВ Аскар Абиевич — вице-президент по исследованиям и развитию Каспийского университета технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова.

Фото: yu.edu.kz

Окончил Казахский политехнический институт им. В. И. Ленина Горный инженер по специальности «Бурение нефтяных и газовых скважин» (1993); Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова «Правоведение» (2002); Профессиональную практику в «Colorado School of Mines» в рамках Президентской международной программы «Болашак», США (2015).

Трудовая деятельность: мастер кооператива «Агротехника», г. Актау (1993); бухгалтер «Агротехника, „Куат“ (ст. Мангышлак) (1994-1997); преподаватель-стажер, преподаватель, старший преподаватель, помощник ректора в гос. Университете им. Есенова (1997-2004); заместитель директора Института нефти и газа, гос. университет им. Ш. Есенова (2004-2005); проректор по воспитательной работе гос. Университет им. Ш. Есенова (2005-2006); директор Института нефти и газа, декан факультета „Нефти и газа“, КГУТИ им. Ш. Есенова (2006-2017); проректор по учебно-методической работе, советник ректора КГУТИ им. Ш. Есенова (2017-2018); руководитель управления образования Мангистауской области (2018-2021).

36 лет назад (1990) родился ТАҒАЕВ Ғалымжан Бахтыбайұлы — заместитель председателя Комитета государственного казначейства министерства финансов Республики Казахстан.

Фото: Gov.kz

Родился в Сарыагашском районе Туркестанской области. Окончил Казахский Гуманитарно-юридический университет, по специальности «Юриспруденция» (2011); Казахстанский инженерно-педагогический университет дружбы народов, специальность «Экономика» (2013); Столичный университет Лондона, специальность «Магистр делового администрирования» (2014).

Трудовая деятельность: ассистент аудитора, начальник договорно-правового отдела, заместитель генерального директора ТОО «АК АзияАудит» (2008-2013); помощник Председателя АО «Казахстанская жилищно-строительная корпорация», советник Частного Корпоративного университета «Самұрык-Қазына», главный менеджер АО «Национальный управляющий холдинг Байтерек», заместитель генерального директора ТОО «АкНұр-Строй», старший менеджер Департамента контроля и мониторинга закупок АО ФНБ «Самрук -Қазына» (2013-2021); руководитель Управления Комитета казначейства, заместитель руководителя Департамента казначейства по Алматинской области и заместитель руководителя Департамента казначейства по городу Алматы (2021-2025).

32 года назад (1994) родился ТАМАБЕК Абилхайыр Галымулы — заместитель акима Жамбылской области.

Фото: акимат Жамбылской области

Родился в Жамбылской области. Окончил Высшую школу бизнеса — национальный университет Луиса, WSB-NLU, Польша, менеджмент (2015); Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан, государственное и местное управление (2019).

Трудовая деятельность: инспектор отдела кадров ТОО «Даке барлау», г. Алматы (2011); эксперт, руководитель службы управления персоналом и документооборота комитета по государственным материальным резервам Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК; руководитель службы управления персоналом и документооборота комитета по государственным материальным резервам Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК; руководитель службы управления персоналом и документооборота комитета по государственным материальным резервам Министерства национальной экономики РК; главный эксперт управления кадровой работы департамента управления человеческими ресурсами Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (2019-2020); руководитель управления — главный государственный инспектор управления по контролю за использованием и охраной земель акимата Жамбылской области (2020-2022); руководитель департамента по управлению земельными ресурсами по Жамбылской области Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК — главный государственный инспектор по использованию и охране земель (2022); вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан (2022-2024).

На занимаемой должности — с февраля 2024 года.