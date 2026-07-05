5 июля. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Национальный день домбры

13 июня 2018 года был учрежден Национальный день домбры. Было решено отмечать этот праздник каждый год в первое воскресенье июля.

В рамках программы «Рухани жаңғыру» домбра стала символом популяризации национальной культуры в мире. По решению ЮНЕСКО этот древний музыкальный инструмент и кюи были внесены в список нематериального наследия человечества.

День работников морского и речного транспорта

По поручению Главы государства в Год рабочих профессий был утвержден профессиональный праздник работников морского и речного транспорта, который отмечается в первое воскресенье июля. В отрасли морского транспорта работают более 5 тысяч специалистов. Это члены экипажей судов, капитаны, штурманы, механики, боцманы, матросы, работники морских портов стивидоры, портовые диспетчеры, лоцманы, сотрудники службы безопасности порта и многие другие специальности. Казахстан, являясь членом Международной морской организации (ИМО), привержен выполнению международных стандартов в области морского судоходства, квалификация казахстанских моряков признана на международном уровне.

СОБЫТИЯ

В 1952 году был организован Усть-Каменогорский педагогический институт (УКПИ), который состоял из 3 факультетов (русского языка и литературы, физико-математического и естествознания). На протяжении четырех десятилетий институт был одним из ведущих вузов не только в республике, но и в СССР. В 1991 году преобразован в Восточно-Казахстанский государственный университет и стал третьим университетом в Казахстане — ровесником суверенного государства. В октябре 2003 года Постановлением Правительства Республики Казахстан присвоено имя Сарсена Аманжолова — ученого, лингвиста-тюрколога.

В 1961 году из скважины № 6 на месторождении Жетыбай забил первый фонтан нефти на Мангистау, положивший начало стремительному развитию края. Суточный объем продукции на скважине № 6 был фантастическим — до 400 тонн. Такого высокого показателя раньше не было ни на одном из месторождений страны. Первый фонтан нефти на месторождении Жетыбай ознаменовал собой появление нового крупного нефтеносного района страны.

В 1998 году в Астане президенты Казахстана и Российской Федерации подписали Договор о Вечной дружбе и сотрудничестве между Казахстаном и Россией.

В 2000 году в целях дальнейшего социально-культурного развития города Астаны и увековечения памяти выдающейся казахской певицы Куляш Байсеитовой Театру оперы и балета имени Куляш Байсеитовой в Астане присвоен статус национального театра.

В 2000 году на центральной площади города Атырау открыли памятник Султану Бейбарсу.

Бейбарс I (Байбарс) (примерно 1217/18-1277) полное имя — аль-Малик аз-Захир Рукн ад-дунийа ва-д-дин Бейбарс аль-Бундукдари ас-Салих — мамлюкский султан Египта и Сирии (1260-1277) из династии бахритов. Известен успешными войнами в Палестине и Сирии против монгольских ильханов и европейских крестоносцев.

В 2001 году в Щучинском кадетском корпусе Министерства обороны Республики Казахстан был установлен памятник выдающемуся ученому и просветителю Шокану Уалиханову.

В 2007 году в столице, в сквере на пересечении проспекта Богенбай батыра и улицы Сарыарка, состоялось открытие монумента «Богенбай батыр». Высота монумента — 11,3 метра. Богенбай батыр изображен верхом на коне, его поднятая вверх правая рука как бы останавливает вражеское войско. В левой руке батыр держит огромный семсер. Автором монумента является скульптор, член Союза художников Республики Казахстан Тохтар Ермеков.

Богенбай батыр (1680-1775/1776) — один из крупных военачальников XVIII века, прославленный полководец, который внес огромный вклад в объединение казахского народа и организацию освободительных войн во времена джунгарского нашествия.

В 2010 году вступил в силу Таможенный союз трех стран — Республики Казахстан, Республики Беларусь и Российской Федерации, который был подписан в Акорде главами трех стран на очередном заседании ЕврАзЭС.

В 2013 году был зарегистрирован Институт развития космонавтики, почетным президентом которого избран глава Казкосмоса Талгат Мусабаев. Своей главной задачей ИРК считает активное содействие реализации государственной политики в формировании космической отрасли РК.

В 2017 году впервые в Астану были привезены документы из Исторического архива Омской области, касающиеся деятельности Кенесары Касымова.

В общей сложности в Астану было привезено 40 документов по 10-15 листов каждый, охватывающих историю Омской и Акмолинской областей в течение 150 лет. Всего в архиве Омской области хранится более двух миллионов дел. Все отсканированные бумаги останутся в Госархиве города для открытого доступа исследователям Астаны.

В 2017 году в Филадельфии (США) прошел крупный международный турнир World Open 2017, на котором впервые в истории казахстанских шахмат 17-летняя Жансая Абдумалик выполнила норму мужского международного гроссмейстера. Из 9 возможных очков Жансая набрала 7, из которых 6 победных партий, 1 ничья и 1 проигрыш.

В турнире приняли участие 216 шахматистов, из них 33 являются мужскими гроссмейстерами и 26 мужскими международными мастерами.

В 2017 году в Астане открылась первая промышленная станция для зарядки электромобилей мощностью в 50 кВт. Новая автозаправочная станция комплекса Compass АЗС + express market кардинально отличается от тех, что уже установлены в РК — установленная на ней быстрая зарядная станция модели Terra 53 компании ABB позволяет заряжать электромобили всех типов до 80% за 10-30 минут.

В 2018 году в Актау был открыт памятник народному артисту Казахской ССР, величайшему актеру казахского народа Нурмухану Жанторину. Памятник установлен во дворе Мангистауского областного драматического театра в дар городу от местных предпринимателей.

В 2018 году в Национальном центре рукописей и редких книг открылась тематическая выставка «Астана — Алаш арманы». Среди редких экспонатов выставки — талисман Машхура Жусупа Копеева, ковер Жусупбека Аймауытова «Сюзане», а также другие предметы, сделанные его руками. Внимание привлекали собрание сочинений Султанмахмута Торайгырова 1933 года издания, шапан и другие личные вещи Исы Байзакова, кобыз Жаяу Мусы, оригинал нот Е. Беркимбаева, головной убор Шакена Айманова, который он одевал на съемках фильма «Алдар Косе». Из фондов музея были извлечены множество рукописей о национальной культуре и истории, личные вещи известных деятелей искусства, фотографии и рисунки, редкие книги на арабской и латинской графике.

В 2018 году в Астане состоялось официальное открытие Международного финансового центра «Астана». Создание МФЦА является знаком доверия и подтверждением высокой оценки международным бизнес-сообществом успешного пути развития нашей страны. Здесь созданы все условия, для того чтобы центр стал удобной площадкой для стран Центральной Азии, Евразийского экономического союза, а также для инициативы «Один пояс — один путь».

В 2019 году в городе Шымкенте состоялось открытие памятника «Домбра». Авторы памятника, установленного на площади перед дворцом торжеств «Түркістан», члены союза художников города Шымкента. Высота памятника — 7,5 метра, ширина — 1,5 метра.

Одна из особенностей данного памятника — при приближении начинает играть казахский кюй. Теперь шымкентцы смогут здесь насладиться около 30 кюями, исполненными на национальном инструменте.

В 2020 году фотографы National Geographic организовали специальную фотовыставку со снимками столицы. Онлайн-фотовыставка позволила показать столицу всему миру через объектив камер фотографов National Geographic. В частности, были представлены фотографии всемирно известного фотографа National Geographic — Джорджа Штайнматца (George Steinmetz).

В 2021 году в Жезказгане, недалеко от места одного из самых знаменитых сражений казахов с джунгарами, состоялось открытие этноаула «Білеуті». Главный инициатор и вдохновитель проекта — руководитель ОО «Көбес-Өтеу» и главный художник местного музея Кешубай Байдильдин.

«Больше двух лет я вынашивал эту идею. Главная цель — возрождение национальных ценностей, традиций и ремёсел. Нам важно привлечь молодёжь, пробудить в ней любовь к своей нации, земле и истории, привить им национальные ценности», — рассказал он.

В 2021 году в Астане, на пересечении улиц А. Янушкевича и А. Пушкина, открыли сквер спасателей «Құтқарушылар саябағы». Сквер благоустроен в честь героев, в работе которых всегда есть место героизму — это пожарные-спасатели, а также сотрудники, погибшие при исполнении служебных обязанностей.

В 2024 году постоянный представитель Казахстана при Всемирной торговой организации (ВТО) Асет Иргалиев передал генеральному директору ВТО Нгози Оконджо-Ивеале официальный документ, подтверждающий присоединение страны к соглашению по рыболовным субсидиям. Казахстан стал 78-м участником договора. Соглашение направлено на усиление мер по борьбе с чрезмерным выловом рыб и устанавливает запрет на незаконный, несообщаемый и нерегулируемый (ННН) рыбный промысел.

В 2024 году постановлением Правительства страны утвержден Комплексный план развития сейсмологической отрасли на 2024–2028 годы. Как прописано в документе, в Казахстане будет разработано 15 карт сейсморайонирования, что позволит прогнозировать 70% очагов землетрясений в сейсмоопасных регионах страны.

В 2025 году на рынок Казахстана вышел новый авиаперевозчик — China Eastern Airlines. Авиакомпания China Eastern Airlines выполнила первый прямой рейс из Шанхая в Алматы. Это первое направление China Eastern Airlines в Центральную Азию. Рейсы по маршруту Шанхай — Алматы — Шанхай будут выполняться три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам на воздушных судах Airbus A321Neo.