5G появится в Казахстане в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев рассказал о сроках внедрения сети 5G, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно поручению Президента Министерством ведется работа по внедрению сети по технологии 5G в Казахстане. Для этого уже утверждена Дорожная карта. Тестовые испытания мобильной связи 5G проведены в Нур-Султане и Алматы, а также планируется к проведению в Шымкенте в октябре т.г. По итогам испытаний будет проведен анализ возможностей применения технологии в развитии Интернета, телемедицине, цифровизации промышленности и «умных» городов», - сказал Аскар Жумагалиев на заседании Правительства.

По его словам, в связи с большим объемом, необходимых инвестиций для технологии 5G на первом этапе ее внедрение планируется в городах республиканского значения (Нур-Султан, Алматы и Шымкент).

«В столице внедрение технологии 5G до конца 2021 года планируется в Назарбаев Университете и на территории ЭКСПО, в 2022 году 5G должен появится в аэропорту, на вокзале, крупных торговых центрах и площадках. Далее с 2023 года будет проводится работа по внедрению 5G во всех областных центрах страны», - отметил министр.

«Таким образом, в результате проводимой работы 97% населения Казахстана до конца 2022 года получат широкополосный доступ к Интернету. Для оставшихся 3% населения будет обеспечена техническая возможность применения спутниковых технологий. Повышение доступности к сети Интернет в сельских населенных пунктах является базовым элементом реализации других проектов государственной программы «Цифровой Казахстан», таких как электронное здравоохранение, оказание электронных услуг т.д», - добавил он.