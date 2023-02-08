5G на Digital Almaty

Гости международного цифрового форума Digital Almaty 2023 смогли в полной мере испытать все преимущества связи пятого поколения от Tele2/Altel.

Напомним, что в конце декабря 2022 консорциум Tele2/Altel – Kcell выиграл аукцион на частоты, которые необходимы для построения сети 5G в Казахстане.

Форум Digital Almaty стал той площадкой, где операторы смогли продемонстрировать технологию и ее преимущества, рассказать, как высоким гостям, так и всем посетителям о планах по развитию сети пятого поколения в стране. Замеры скорости 5G на площадке Digital Almaty показали от 1 до 2 Гбит/сек.

Столь масштабный проект требует огромного опыта и компетенций со стороны команды оператора. Благо Tele2/Altel обладает всеми необходимыми качествами, а также технологической преемственностью. Пионером успешного развертывания 3G и 4G сетей в Казахстане был именно Altel.

Операторы работают не только над задачами планирования сети 5G, но и над развитием кейсов практического ее применения: новые продукты и услуги. Ведь сама технология — это не только быстрый интернет для граждан, это еще и основа для развития новых прорывных технологий.

Сегодня в Казахстане очень высок уровень получения государственных услуг в цифровом формате, что обеспечила технология 4G. Для дальнейшего роста и цифровой трансформации нужна связь пятого поколения. Она поможет как в деле государственного управления, так и бизнесу, а также роботизации, повышению кибербезопасности, созданию «умных городов».