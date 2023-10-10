5G-интернет: быстрорастущая и самая дорогая технология в мире

В настоящее время цифровая революция в мире способствует динамичному развитию всех отраслей жизнедеятельности человечества - от бытовых вопросов до различных направлений экономики и промышленности. Технический прогресс, медицина и другие науки продвигались бы гораздо медленнее без доступных скоростных сетей Интернета. О том, почему технология 5G так важна и какую пользу обществу может принести пятое поколение технологий беспроводных сетей, читайте в материале собственного корреспондента агентства Kazinform.

Что такое 5G-интернет

Термин 5G не новый, но не все знают, что за ним кроется. Пятое поколение предусматривает скорость интернета в диапазоне от 10 до 25 Гбит/с, в то время как в сети 4G она составляет около 1 Гбит/сек.

Интернет пятого поколения (G - generation) в коммерческих (общедоступных – прим. ред.) сетях впервые появился весной 2019 года в США и Южной Корее. Для широких слоев населения 5G привлекателен тем, что, обеспечивая скорость интернета в 100 раз больше, чем 4G, позволяет быстро закачивать в устройства полноценные художественные фильмы.

Почему эта технология так важна

Но значение 5G значительно выше и охватывает все сферы деятельности государства и экономики. С таким высокоскоростным интернетом становится возможно управлять автомобилями онлайн и без участия человека, дистанционно проводить хирургические операции, быстро передавать и управлять огромными массивами электронных данных в государственном делопроизводстве. Интернет становится обязательным инструментом абсолютно во всех сферах жизни. Для применения 5G необходимо производство и переоснащение под новый стандарт всего бытового и промышленного оборудования, это означает новую технологическую революцию, происходящую на наших глазах.

Какие страны лидируют

Скорость мирового распространения 5G поражает и указывает на высокую востребованность этой технологии. По данным аналитического отчета компании Viavi Solutions, коммерческие сети 5G развернуты почти в 2,5 тыс городов в 92 странах мира. В 2022 году сети пятого поколения появились только в 18-ти странах, среди них Индия, Мексика, Исландия, Португалия.

В этом году США впервые возглавили рейтинг по количеству городов с действующими сетями пятого поколения, вытеснив Китай, который был лидером по этому показателю с 2021 года. На 31 января 2023 года, согласно данным Statista, значительно опережают другие страны в развертывании 5G Китай и США. По данным ranking.kz, в общей сложности пятым поколением покрыто уже 652 города, из которых 356 приходится на Китай, 296 - на США.

В пятерку лидеров по подключению стандарта 5G также вошли Филиппины (98 городов), Южная Корея (85 городов) и Канада (84 города). Замыкают ТОП-10 Испания, Италия, Германия, Великобритания и Саудовская Аравия.

инфографика: Kazinform

По словам IT-консультанта азербайджанской компании DIVI Рамиза Ширинова, основные пионеры в разработке 5G - это компании, такие как Huawei, Ericsson и Nokia. Они внесли значительный вклад в создание стандарта 5G и разработку технологий, таких как Massive MIMO (множество антенн с большим количеством входов и выходов), которые увеличивают производительность 5G сетей.

Преимущества и недостатки

Известны положительные стороны и препятствия в использовании 5G-технологии. Преимущества сетей 5G: 100-кратный рост скорости передачи данных; 1000-кратный рост трафика на каждого абонента сети; 100-кратный рост числа подключенных устройств; уменьшение энергопотребления техническими средствами в 10 раз; уменьшение задержек отклика в пять раз; снижение стоимости эксплуатации сетей.

Но есть у сетей 5G и серьезные недостатки. Это необходимость полной замены аппаратуры и антенн базовых станций, а также телефонов и смартфонов. Связь возможна только в пределах прямой видимости, любые стены — непреодолимое препятствие. Это требует строительства не только базовых станций, но и развертывания сети ретрансляторов.

Что говорят эксперты

Препятствием перед окончательным захватом всего рынка технологией 5G специалисты называют ее стоимость. Тот факт, что переход к этой технологии потребует в разы больше вложений, чем смена предшествующих ему поколений, не отрицают ни мировые, ни отечественные представители телекома.

IT-консультант компании DIVI (Азербайджанская Республика) Рамиз Ширинов отмечает, что стоимость 5G для конечных пользователей зависит от тарифов и пакетов, предлагаемых операторами связи.

- В большинстве случаев начальные пакеты 5G предоставляются по сравнимым ценам с услугами 4G. Однако для более высоких скоростей и дополнительных возможностей могут потребоваться дополнительные платежи. На сегодняшний день в Азербайджане внедрен стандарт 5G всеми операторами сотовой связи – Azercell, Bakcell и Nar. Все тарифы предоставлены у них на сайте, - рассказал Рамиз Ширинов.

Генеральный директор Deutche Telecom Тимотеус Хотгес предположил, что стоимость развертывания сетей 5G в рамках Европейского союза составит 400-500 млрд евро. О двенадцатизначной сумме говорит и глава GSMA Матц Гранред, оценивая общемировые расходы на внедрение технологии до 2025 года в $750 млрд. Доклад представителя Ericsson Борье Экхольма сообщает, что коммерческий потенциал 5G составляет $1,23 трлн.

В то же время заместитель директора научно-исследовательского института Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики Афлатун Мамедов в своей статье коснулся ценовой политики в распространении 5G в стране. Дело в том, что новая технология требует значительно более широкого частотного спектра. От ширины частот зависит качество 5G. При широком спектре 5G оборудование способно дать потребителю больший объем услуг и объем трафика в одном пакете.

Афлатун Мамедов отмечает, что если для 4G было достаточно частоты шириной 20 MHz, то в сетях 5G этот показатель в диапазоне 3,4-3,8 GHz составляет 40-31 MHz, в диапазоне 25-29 GHz составит около 400 MHz и выше.

- То есть полоса частот для 5G шире полосы для 4G в 20 раз. Соответственно, цена трафика в 5G должна быть больше, но во многих странах эксперты стоимость услуг в 5G предлагают уменьшать, применяя снижающие коэффициенты. Следовательно, государственная ценовая политика применительно к 5G должна быть пересмотрена, поскольку цены на связь в Азербайджане определяет Тарифный совет. Государство должно быть заинтересовано в эффективном использовании связи для гражданских нужд, и в целом в максимальном распространении цифровой технологии. В противном случае, считают эксперты, царящая в этой отрасли нездоровая конкуренция приведет к удушению здорового предпринимательства и тотальному торможению развития бизнеса, - считает эксперт.

Одна из причин столь высокой стоимости этой технологии заключается в необходимости глобальной модернизации сетей оператора мобильной связи. 5G предполагает более частое размещение базовых станций, то есть наращивание инфраструктуры, что ведет к увеличению стоимости ее обслуживания. Аналитики говорят о 10-кратном росте плотности сетей. Кроме того, для достижения высоких скоростей необходимо проложить оптическую сеть до каждой базовой станции.

Доступность высокоскоростного интернета на примере Азербайджана

В 2018 году была создана новая технология быстрой передачи электронных данных пятого поколения, а с весны 2019 года интернет на скорости 5G уже появился в Азербайджане. Одна из трех компаний сотовых связи установила оснащение уровня 5G на площади Фонтанов в Баку, вскоре новый уровень интернета освоили и ее конкуренты. Сегодня интернет уровня 5G предлагают за отдельную плату все азербайджанские компании сотовой связи. Стоимость лицензии для продажи интернет-услуг в формате 4G и 5G в Азербайджане составляет 1 млн манат.

О розничной стоимости использования 5G в Азербайджане можно судить по тарифу компании Azercell, предлагающей месячный пакет на 5 гигабайт (GB) за 10 манат (1 GB за $1,18). 1 GB за $1,18 - это сравнительно выше, учитывая цены в странах, ведущих в рейтинге доступности интернета. Так, в Израиле 1 GB трафика в среднем обходится в $0,04, в Италии - $0,12, Сан-Марино - $0,14, Фиджи - $0,15, Индия - $0,17.

Президент интернет-форума, директор Центра Multimedia Осман Гюндуз указал на проводимые в Азербайджане работы по замене старых телефонных линий на фиброоптические волоконные провода с высокой пропускной способностью. Отставание страны в технологии 5G Осман Гюндуз объясняет все еще остающейся разветвленной сетью проводной связи старого поколения. Действующая в Баку сеть уровня 100 Gbps меняется на уровень 400 Gbpsr. В регионах также устанавливается платформа, поддерживающая технологию 400GE IP.

- Сообщают, что технология от Nokia позволяет применять более быстрый трафик, эффективнее использовать базовые станции 5G, обеспечивать новые скоростные услуги IP, также обеспечивать высокий уровень кибербезопасности, - отметил эксперт.

Другой трудностью перед распространением 5G в Азербайджане он считает пассивность владельцев 5G частот, не внедряющих эту технологию в общедоступное пользование. Осман Гюндуз предлагает государству взяться за эту проблему, выкупить частоты 5G у пассивных владельцев и передать действующим провайдерам для скорейшего внедрения новой технологии.

В целом IT-консультант Рамиз Ширинов полагает, что трудности внедрения 5G включают в себя необходимость развертывания новой инфраструктуры, включая более высокочастотные базовые станции и оптимизацию сетей. Кроме того, управление радиочастотным спектром, обеспечение безопасности и конфиденциальности данных, а также регуляторные и экологические вопросы могут представлять сложности.

В Казахстане уже построено около 300 станций интернета пятого поколения

Казахстан также не отстает от мировых трендов, определяющих глобальное цифровое развитие. В нашей стране в 2023 году началось внедрение и развитие мобильной связи нового поколения 5G. Уже введены в эксплуатацию около трехсот станций пятого поколения. При этом география покрытия распространяется не только на Астану и Алматы, уже сейчас технологию можно протестировать в Туркестане, Шымкенте, Караганде, Кокшетау, Костанае, Семее, Павлодаре, Петропавловске, Таразе, Усть-Каменогорске и Жезказгане.

Как заявил министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин к 2027 году охват каждого города республиканского значения составит 75%, а охват областных центров - 60%. Каждый год планируется вводить по 780 базовых станций связи.

Согласно ежегодному отчету Global Mobile Economy Report, внедрение 5G происходило быстрее, чем у предыдущих поколений мобильных сетей. По состоянию на январь 2023 года в мире 229 операторов на 87 рынках запустили мобильные услуги 5G. В течение 2023 года примерно на 30 новых рынках будут запущены услуги мобильной связи 5G. Всего к 2025 году прогнозируется, что сеть пятого поколения займет одну пятую от всех мобильных подключений, и два человека из пяти будут иметь доступ к 5G-сети. Таким образом, как говорят эксперты, сеть пятого поколения - самая быстрорастущая из всех предыдущих.