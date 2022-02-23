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598 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

23 Февраля 2022 07:59
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598 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 598 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

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Всего в стране подтверждено 1 300 164 случая, из них:

в городе Нур-Султан – 69,

в городе Алматы – 206,

в городе Шымкент – 5,

в Акмолинской области –22,

в Актюбинской области – 7,

в Алматинской области – 36,

в Атырауской области – 12,

в ВКО – 27,

в Жамбылской области – 4,

в ЗКО – 14,

в Карагандинской области – 33,

в Костанайской области – 42,

в Кызылординской области – 2,

в Мангистауской области – 12,

в Павлодарской области – 43,

в СКО – 62,

в Туркестанской области – 2.



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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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