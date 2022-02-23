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598 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
23 Февраля 2022 07:59
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 598 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
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Всего в стране подтверждено 1 300 164 случая, из них:
в городе Нур-Султан – 69,
в городе Алматы – 206,
в городе Шымкент – 5,
в Акмолинской области –22,
в Актюбинской области – 7,
в Алматинской области – 36,
в Атырауской области – 12,
в ВКО – 27,
в Жамбылской области – 4,
в ЗКО – 14,
в Карагандинской области – 33,
в Костанайской области – 42,
в Кызылординской области – 2,
в Мангистауской области – 12,
в Павлодарской области – 43,
в СКО – 62,
в Туркестанской области – 2.
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