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    08:15, 14 Март 2021 | GMT +6

    595 человек выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 595 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 134,

    город Алматы - 186,

    город Шымкент - 2,

    Акмолинская область - 57,

    Алматинская область - 19,

    Атырауская область - 11,

    Восточно-Казахстанская область - 21,

    Западно-Казахстанская область - 27,

    Карагандинская область - 51,

    Костанайская область - 30,

    Кызылординская область - 6,

    Мангистауская область - 6,

    Павлодарская область - 32,

    Северо-Казахстанская область - 11,

    Туркестанская область - 2.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 206149.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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