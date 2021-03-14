595 человек выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 595 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 134,

город Алматы - 186,

город Шымкент - 2,

Акмолинская область - 57,

Алматинская область - 19,

Атырауская область - 11,

Восточно-Казахстанская область - 21,

Западно-Казахстанская область - 27,

Карагандинская область - 51,

Костанайская область - 30,

Кызылординская область - 6,

Мангистауская область - 6,

Павлодарская область - 32,

Северо-Казахстанская область - 11,

Туркестанская область - 2.

Итого выздоровевших в Казахстане - 206149.