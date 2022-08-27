27 Августа 2022 08:35
593 человека выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 593 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
в городе Нур-Султане - 158,
в Алматинской области - 34,
в Жетысуской области - 27,
в Атырауской области - 5,
в ВКО - 17,
в Абайской области - 13,
в ЗКО - 12,
в Карагандинской области - 137,
в Улытауской области - 4,
в Костанайской области - 78,
в Кызылординской области – 25,
в Мангистауской области - 30,
в Павлодарской области - 48,
в Туркестанской области - 5.
Всего в стране выздоровело 1 354 063 человека от COVID-19.
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