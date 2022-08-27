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593 человека выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане
27 Августа 2022 08:35

593 человека выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 593 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

в городе Нур-Султане - 158,

в Алматинской области - 34,

в Жетысуской области - 27,

в Атырауской области - 5,

в ВКО - 17,

в Абайской области - 13,

в ЗКО - 12,

в Карагандинской области - 137,

в Улытауской области - 4,

в Костанайской области - 78,

в Кызылординской области – 25,

в Мангистауской области - 30,

в Павлодарской области - 48,

в Туркестанской области - 5.

Всего в стране выздоровело 1 354 063 человека от COVID-19.


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