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5918 человек выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане

22 Августа 2021 08:16
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5918 человек выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В Казахстане 5 918 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению коронавируса в Казахстане.

в городе Нур-Султане - 645,

в городе Алматы - 1638,

в городе Шымкенте - 646,

в Акмолинской области - 256,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 355,

в Атырауской области - 99,

в ВКО - 96,

в Жамбылской области - 50,

в ЗКО - 76,

в Карагандинской области - 1011 ,

в Костанайской области - 214,

в Кызылординской области – 131,

в Мангистауской области - 249,

в Павлодарской области - 193,

в СКО - 121,

в Туркестанской области - 138.

Всего в стране выздоровело 610 719 человек от COVID-19.


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