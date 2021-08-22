Новости
5918 человек выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане
22 Августа 2021 08:16
Поделиться:
НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В Казахстане 5 918 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению коронавируса в Казахстане.
в городе Нур-Султане - 645,
в городе Алматы - 1638,
в городе Шымкенте - 646,
в Акмолинской области - 256,
в Актюбинской области - 0,
в Алматинской области - 355,
в Атырауской области - 99,
в ВКО - 96,
в Жамбылской области - 50,
в ЗКО - 76,
в Карагандинской области - 1011 ,
в Костанайской области - 214,
в Кызылординской области – 131,
в Мангистауской области - 249,
в Павлодарской области - 193,
в СКО - 121,
в Туркестанской области - 138.
Всего в стране выздоровело 610 719 человек от COVID-19.
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн