591 случай заболевания коронавирусом выявлен в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 591 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 34

город Алматы - 30

город Шымкент - 5

Акмолинская область - 30

Актюбинская область - 6

Алматинская область - 10

Атырауская область - 9

Восточно-Казахстанская область - 250

Жамбылская область - 4

Западно-Казахстанская область - 49

Карагандинская область - 20

Костанайская область - 49

Павлодарская область - 68

Северо-Казахстанская область - 25

Туркестанская область - 2

Всего в стране выявлено 114826 заболевших.