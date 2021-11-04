Новости
590 кг незаконно добытой рыбы изъяли павлодарские полицейские
4 Ноября 2021 15:00
Поделиться:
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 590 кг незаконно добытой рыбы изъяли павлодарские полицейские, МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
Новости по темеАнтинаркотическую акцию провели в колонии особого режима в Нур-Султане Подробности уголовного дела в отношении патрульных рассказали в СКО Без вести пропавшую несовершеннолетнюю астанчанку нашла полиция
Оперативно-профилактическое мероприятие «Браконьер» продолжается в Павлодарском регионе. Сотрудниками полиции проводятся рейдовые мероприятия, направленные на выявление и пресечение фактов браконьерства, незаконного оборота объектов биологических ресурсов. Немало выявлено фактов, когда жители, в поисках наживы, ловят рыбу сетями китайского производства, вывозя рыбу мешками, в большом количестве или же охотятся, не имея разрешения и путевки. Некоторые не соблюдают правила перевозки и хранения охотничьего оружия, что может привести к печальным последствиям.
«За 12 дней природоохранными полицейскими выявлено 69 нарушений законодательства, в том числе 33 факта незаконной охоты, 30 нарушений правил рыболовства. Полицейскими изъято 590 кг незаконно добытой рыбы, 6 орудий совершения правонарушений, 650 метров сетей китайского производства», – сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Главный источник загрязнения воздуха в Актобе назвал аким области
- Подробности уголовного дела в отношении патрульных рассказали в СКО
- За сбежавший табун лошадей наказали владельца в СКО
- Семейчанин отдал мошеннику 2,5 млн тенге за обещание пригнать автомобиль из России
- 1,5 млн тенге похитил аферист, представившись сотрудником банка
- Меры для переселенцев из моногородов озвучил Президент РК
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн