590 кг незаконно добытой рыбы изъяли павлодарские полицейские

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 590 кг незаконно добытой рыбы изъяли павлодарские полицейские, МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Оперативно-профилактическое мероприятие «Браконьер» продолжается в Павлодарском регионе. Сотрудниками полиции проводятся рейдовые мероприятия, направленные на выявление и пресечение фактов браконьерства, незаконного оборота объектов биологических ресурсов. Немало выявлено фактов, когда жители, в поисках наживы, ловят рыбу сетями китайского производства, вывозя рыбу мешками, в большом количестве или же охотятся, не имея разрешения и путевки. Некоторые не соблюдают правила перевозки и хранения охотничьего оружия, что может привести к печальным последствиям.

«За 12 дней природоохранными полицейскими выявлено 69 нарушений законодательства, в том числе 33 факта незаконной охоты, 30 нарушений правил рыболовства. Полицейскими изъято 590 кг незаконно добытой рыбы, 6 орудий совершения правонарушений, 650 метров сетей китайского производства», – сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.