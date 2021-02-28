590 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 590 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 98,

город Алматы - 195,

город Шымкент - 5,

Акмолинская область - 60,

Атырауская область - 21,

Восточно-Казахстанская область - 28,

Западно-Казахстанская область - 48,

Карагандинская область - 34,

Костанайская область - 40,

Кызылординская область - 14,

Мангистауская область - 8,

Павлодарская область - 39.

Итого выздоровевших в Казахстане – 196 342.