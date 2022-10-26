59 участников наркоструктур задержал КНБ РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В период с июля-октябрь Комитет Национальной безопасности РК провел 36 антинаркотических операций, в том числе совместно с партнерами из России, Узбекистана и Кыргызстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета.

В рамках противодействия распространению наркотических и психотропных веществ, Комитетом национальной безопасности продолжается реализация комплекса оперативно-розыскных мероприятий по пресечению наркоугроз. В июле-октябре текущего года КНБ провел 36 антинаркотических операций, также совместно с партнерами из России, Узбекистана и Кыргызстана.

«Ликвидированы 11 международных и 14 региональных каналов наркотрафика. Нейтрализована деятельность 4 подпольных лабораторий по производству синтетических наркотиков. В ходе спецопераций задержаны 59 участников наркоструктур. Из незаконного оборота изъято более 282 кг наркотиков, в том числе 32 кг героина, 11 кг опия, 60 кг синтетических наркотиков, 156 кг марихуаны, 22 кг гашиша. Выведена из оборота 861 таблетка «экстази» и более 3 тонн химических реагентов, предназначенных для изготовления психотропных веществ», - проинформировали в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что крупную партию наркотиков изъяли у двоих жителей Костаная.