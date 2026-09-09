59 стран поддержали инициативу Казахстана о Международном годе волонтеров

Национальные кампании в рамках Международного года волонтеров в целях устойчивого развития IVY 2026 сегодня реализуют 59 стран, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство культуры и информации РК.

Инициатива о провозглашении 2026 года Международным годом волонтеров в целях устойчивого развития была выдвинута Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Соответствующее решение Генеральной Ассамблеи ООН стало платформой для продвижения волонтерства как одного из инструментов достижения Целей устойчивого развития.

Одной из стран, реализующих национальную кампанию, стала Испания. В ее плане предусмотрено 172 мероприятия, в том числе инициативы по популяризации и поддержке волонтерства, развитию цифрового волонтерства, вовлечению молодежи и корпоративного сектора.

В частности, в стране проходит конкурс «Мой любимый волонтер», реализуются программы подготовки волонтеров и проекты цифрового волонтерства.

Отдельное внимание уделяется корпоративному волонтерству. В ноябре в Испании в рамках IVY 2026 состоится V Международный конгресс, участники которого рассмотрят волонтерство как инструмент развития сотрудников, сообществ и социальных инициатив.

К Международному году волонтеров активно присоединился и Кипр. По данным правительства страны, с начала года там запустили более 300 волонтерских инициатив.

Значительная часть проектов ориентирована на школьников. Учащиеся самостоятельно разрабатывают и реализуют волонтерские инициативы, связанные с 17 Целями устойчивого развития ООН.

Среди них — уборка пляжей и благоустройство окружающей среды, посадка деревьев, благотворительные ярмарки, сбор одежды, игрушек и книг, поддержка людей старшего поколения, проекты в сфере ментального благополучия и кампании в поддержку детей с онкологическими заболеваниями.

Ранее сообщалось, что количество волонтеров в Казахстане приблизилось к 300 тысячам.