59 новорождённых в честь Дня Независимости получили подарки в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Первым ребёнком, появившимся на свет в Павлодарской области 16 декабря, оказался мальчик Матвей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«59 родившихся детей в Павлодарской области в День Независимости Республики Казахстан получили памятные baby-боксы в честь 30-летия праздника», - сообщили в филиале госкорпорации «Правительство для граждан» по Павлодарской области.

В подарочные коробки «Сүйінші», помимо набора первой необходимости для младенцев, положены поздравительная открытка от имени Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, памятная монета, выпущенная в честь 30-летия Независимости, и свидетельство о рождении ребёнка.

«Родители родившихся в День Независимости Республики Казахстан малышей получили памятные «Сүйінші»-боксы в честь 30-летия Независимости. В праздничные дни в Павлодарской области появились 59 детей. Хотел поблагодарить работников РАГС за оформление свидетельств о рождении, работников «Казпочты» за доставку «Сүйінші»-боксов, а также всех медицинских работников за их нелёгкий труд», - сказал директор Павлодарского областного филиала «Правительства для граждан» Талгат Аскаров.

Первый ребёнок, родившийся 16 декабря, в регионе, - мальчик по имени Матвей.

«Наш долгожданный сын родился в ночь на 16 декабря. Спасибо большое организаторам за внимание и поздравление, очень приятно», - сказала мама Матвея Наталья Якоб.

«Ты пришёл в этот мир в особенный для нашей страны момент – в эти дни мы празднуем 30-летие Независимости. Можно сказать, ты родился под счастливой звездой, так пусть она озаряет весь твой жизненный путь!» – написано в поздравлении от Президента.

«Всего поступило 80 подарков, в нашей области родились 59 детей; в данный момент боксы направлены в Экибастуз, Аксу, Иртышский район, Теренколь и Актогайский район. Остальным роженицам вручаем в перинатальном центре в Павлодаре. Кто захотел получить подарочные боксы на дому, мы им осуществили доставку на дом», - отметил заместитель директора Павлодарского областного филиала АО «Казпочта» Ержан Кылышбаев.

Заявления на получение свидетельства о рождении детей, родившихся 16 и 17 декабря, было принято сотрудниками госкорпорации «Правительство для граждан» в родильных домах. Далее они были переданы в органы РАГС для оформления первого документа гражданина Казахстана.

«Сүйінші»-боксы реализованы Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК совместно с госкорпорацией «Правительство для граждан» при содействии Национального банка РК, Банка ЦентрКредит и АО «Казпочта», добавили в филиале госкорпорации «Правительство для граждан» по Павлодарской области.