59 нелегальных мигрантов спасли у берегов Турции

ИЗМИР. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - У побережья районов Сеферихисар и Мендерес в Измире спасены 59 незаконных мигрантов, вытесненных греческими силами в турецкие территориальные воды. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

Согласно сообщению, размешенному на сайте командования береговой охраны, катер береговой охраны был направлен в район после получения информации о том, что у берегов Сеферихисар и Мендерес на спасательном плоту обнаружена группа нелегальных мигрантов.

Команда спасла 59 нелегальных мигрантов и доставила их на берег.

После завершения необходимых процедур нелегальные мигранты отправлены в провинциальное управление по миграции.