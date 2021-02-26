59 млрд тенге планируют направить на развитие приграничных районов ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В рамках развития территории разработаны Комплексные планы по улучшению качества жизни населения в пяти приграничных районах. В течение пяти лет запланированы мероприятия с объёмом финансирования в 218 млрд тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр.

Как рассказал аким области Даниал Ахметов в ходе онлайн-встречи с населением, чтобы выровнять ситуацию между центральными и окраинными территориями, была проведена глубокая проработка проблем и перспектив развития Курчумского, Зайсанского, Тарбагатайского, Катон-Карагайского, Урджарского районов и приняты комплексные планы по улучшению качества жизни населения.

Так, в прошлом году построены два плавательных бассейна в селах Курчум и Урджар, спортивный модуль в селе Маканчи. Введены 17 двухквартирных и начато строительство трех многоквартирных домов, отремонтировано 105 объектов образования, 6 – здравоохранения, 9 – спорта, 31 – культуры, более 270 км дорог и улиц.

«Подведены сети водоснабжения к сёлам Тарбагатайского, Курчумского и Урджарского районов, в 18 населённых пунктах установлены блочно-модульные станции. Для перевода на второй уровень родильных отделений больниц приграничных районов закуплено медицинское оборудование на 989 млн тенге. Всего в 2020 году реализовано проектов на 44 млрд тенге», - отметил глава региона.

На 2021 год запланировано строительство 4 многоквартирных домов, 8 водопроводов, 4 ФОКов, 2 спортивных модулей, 3 объектов культуры. Предусмотрен ремонт 39 объектов социальной сферы, 12 водопроводов и более 230 км дорог и улиц.

Итого в этом году планируется направить на развитие пяти приграничных районов 59 млрд. тенге.



