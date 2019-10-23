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59-летняя женщина убила пастуха в Алматинской области

23 Октября 2019 19:35
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59-летняя женщина убила пастуха в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области задержана жительница ВКО, подозреваемая в убийстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Преступление зарегистрировано в Жамбылском районе ночью 19 октября. Как сообщили в департаменте полиции Алматинской области, тело было обнаружено на зимовке примерно в 10 км от села Мынбаев. Погибший оказался 46-летним жителем Илийского района, он работал пастухом на этой зимовке. В ходе расследования происшествия задержана 59-летняя женщина, подозреваемая в убийстве. Она полностью признает свою вину.

Как выяснилось, женщина из ВКО работала поваром на той же зимовке. По ее словам, пастух часто плохо высказывался о ней. Преступление произошло в ее день рождения. Между ними возник конфликт, который закончился убийством.

«По данному факту проводится досудебное расследование по статье 99 УК РК. Назначены все необходимые экспертизы. Кухонный нож изъят в качестве вещественного доказательства. 59-летняя женщина арестована», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

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Ключевые слова: Алматинская область, Происшествия,
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Автор:

Айгерим Ансаганова

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