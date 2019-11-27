59-летнего акмолинца спасли из колодца теплового узла

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области спасли мужчину, застрявшего в колодце теплового узла, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе ДЧС региона, 27 ноября в 02.29 от дежурного диспетчера ЦОУСС поступило телефонное сообщение о том, что в Кокшетау на пересечении улиц Абая и Темирбекова требуется помощь по извлечению человека из колодца теплового узла.

«В колодце застрял ногой 59-летний акмолинец без определенного места жительства и не мог самостоятельно выбраться. На место происшествия выехали 5 спасателей, которые смогли извлечь мужчину буквально за 5 минут», - пояснили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области.