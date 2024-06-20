59 казахстанских детей выпали из окон в 2023 году

Председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Насымжан Оспанова сообщила об увеличении трагических случаев выпадения детей из окон, передает агентство Kazinfrom.

- В 2023 году таких случаев было 59, а в 2024 году за 4 месяца – 14. Эти страшные цифры не просто статистика — за каждым случаем стоит трагедия, которая могла быть предотвращена, - отметила Насымжан Оспанова на своей странице в Instagram.

Председатель Комитета по охране прав детей обратилась к родителям с просьбой поставить блокираторы на окна.