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    11:44, 20 Июнь 2024 | GMT +6

    59 казахстанских детей выпали из окон в 2023 году

    выпадение детей из окон
    Фото: Алина Толеубаева/Kazinform

    Председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Насымжан Оспанова сообщила об увеличении трагических случаев выпадения детей из окон, передает агентство Kazinfrom. 

    - В 2023 году таких случаев было 59, а в 2024 году за 4 месяца – 14. Эти страшные цифры не просто статистика — за каждым случаем стоит трагедия, которая могла быть предотвращена, - отметила Насымжан Оспанова на своей странице в Instagram.

    Председатель Комитета по охране прав детей обратилась к родителям с просьбой поставить блокираторы на окна. 

    - Эти простые устройства могут спасти жизни наших детей, предотвратив их случайное выпадение. Убедитесь, что окна в вашем доме надежно закрыты и недоступны. Также, никогда не оставляйте своих детей без присмотра. Один миг невнимательности может обернуться трагедией, - отметила она.

    Теги:
    Минпросвещения РК Дети Лето Безопасность Происшествия
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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