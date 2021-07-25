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59% избирателей проголосовало в Акмолинской области

25 Июля 2021 17:00
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59% избирателей проголосовало в Акмолинской области

КОКШЕТПАУ. КАЗИНФОРМ – 59% от общего количества избирателей, включенных в списки, проголосовало в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Согласно данным, представленным территориальными избирательными комиссиями области, по состоянию на 16:00 часов избирательные бюллетени получили 59% от общего количества избирателей, включенных в списки.

«Количество избирателей по области 100111, количество получивших бюллетени 58971», - отмечается в сообщении акмолинской областной избирательной комиссии.

В том числе по городу Кокшетау явка на 16:00 составила 82%, по Степногорску – 52%, по Аккольскому району – 78%, Аршалынскому – 47%, Астраханскому – 57%, Атбасарскому – 67%, району Биржан-сал - 73%, Буландынскому – 66%, Бурабайскому – 68%, Егиндыкольскому – 82%, Ерейментаускому – 45%, Есильскому – 71%, Жаксынскому – 63%, Жаркаинскому – 59%, Зерендинскому - 60%, Коргалжынскому – 58%, Сандыктаускому – 76%, Целиноградскому – 59%, Шортандинскому – 64%.

Как следует из приведенных данных, на 16:00 в лидерах Кокшетау и Егиндыкольский район, в которых проголосовало уже 82% избирателей.

Напомним, в Акмолинской области работают 218 избирательных участков.

За выборами сельских акимов следят более 400 наблюдателей.

Выборы проходят в штатном режиме. Никаких замечаний или нарушений законодательства РК не зафиксировано.



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#Акмолинская область   #Общество   #Выборы акимов  
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Автор:

Оксана Матасова

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