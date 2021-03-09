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59 детей родились в Нур-Султане 8 Марта

Редактор:  
Гульмира Байзакова
9 Марта 2021, 19:08
59 детей родились в Нур-Султане 8 Марта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Международный женский день – 8 Марта жителями Нур-Султана стали еще 23 девочки и 36 мальчиков. Все малыши и их мамы чувствуют себя хорошо. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

По информации управления общественного здравоохранения города, данные о новорожденных предоставлены акушерскими блоками многопрофильных больниц города.

Стоит отметить, чествование новорождённых в праздник 8 Марта прошло впервые. Руководство города поздравило всех детей и их мам, вручило поздравительные письма от имени акима столицы и коляски для новорожденных в качестве подарка.


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