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59 человек выздоровели от КВИ

28 Мая 2020 15:20
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59 человек выздоровели от КВИ

город Нур-Султан - 17,

город Шымкент - 9,

Западно-Казахстанская область - 5,

Атырауская область - 17,

Восточно-Казахстанская область - 1,

Карагандинская область - 5,

Кызылординская область - 1,

Мангистауская область - 1,

Северо-Казахстанская область - 2,

Актюбинская область - 1.

Итого выздоровевших в Казахстане - 4827:

г. Нур-Султан – 1018,

г. Алматы – 1345,

г. Шымкент – 241,

Акмолинская область – 106,

Актюбинская область – 176,

Алматинская область – 180,

Атырауская область – 279,

Восточно-Казахстанская область – 51,

Жамбылская область – 173,

Западно-Казахстанская область – 269,

Карагандинская область – 209,

Костанайская область – 60,

Кызылординская область – 233,

Мангистауская область – 115,

Павлодарская область – 148,

Северо-Казахстанская область – 35,

Туркестанская область – 189.

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