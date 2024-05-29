59 человек погибли на казахстанских предприятиях с начала года

Количество пострадавших на предприятиях выросло на 16,7%, что больше аналогичного периода 2023 года. На 1 мая пострадали 496 человек, погибли 59 человек или на 31,1% больше 2023 года (45 человек). Об этом сообщил председатель Комитета труда и социальной защиты Минтруда и соцзащиты населения РК, главный государственный инспектор труда Толеген Оспанкулов, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Высокий уровень травматизма сохраняется в Костанайской области — пострадал 61 человек, области Абай — 51 человек, Карагандинской — 44 человека, Восточно-Казахстанской — 31 человек, Актюбинской области — 31 человек и в городе Алматы — 42 человека. В ряде регионов наблюдается рост производственного травматизма: Костанайской — с 28 случаев до 61, в Алматинской — с 7 до 23, Северо-Казахстанской — с 4 до 13, г. Алматы — с 31 до 42 человек, — отметил Толеген Оспанкулов на брифинге в СЦК.

По его информации, в разрезе отраслей экономики наибольшее количество пострадавших отмечается на предприятиях горно-металлургической промышленности — 17% и в строительной отрасли — 12,8%.

Согласно статистике из 1 млн 692 тысяч работников, обследованных в 2023 году предприятий, 519 тысяч (35%) заняты во вредных и опасных условиях труда.

В разрезе регионов высокий уровень работников, занятых во вредных и других неблагоприятных условиях труда наблюдается в Карагандинской области — 64 651 человек, Павлодарской — 43 971 человек, ВКО — 28 121 человек.