59 акмолинских школьников стали обладателями медали Елбасы

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области вручили знаки отличия «Медаль Елбасы» участникам молодежной программы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе управления образования региона, награды были вручены 59 участникам бронзового уровня. Все они на протяжении шести месяцев работали над саморазвитием.

Вручения медалей проводилось по месту проживания призеров с участием представителей местных исполнительных органов с соблюдением всех санитарных норм.

По словам организаторов, «Медаль Елбасы» - единственная программа национального уровня, направленная на комплексное развитие молодежи.

«Участники выбирают «Золотой», «Серебряный» или «Бронзовый» уровень и развивают навыки по семи направлениям: спорт, таланты и навыки, чтение книг, национальное наследие, волонтерство, туристические походы, трудовая практика. С каждым пройденным этапом участники становятся сильнее, талантливее и увереннее, а финалисты получают знак отличия «Медаль Елбасы», который станет стартом для самых высоких побед. В программе участвуют молодые казахстанцы от 14 до 29 лет», - пояснили в ведомстве.

За время реализации проекта бронзовые медали получил 181 участник из Акмолинской области. Кроме того, один учащийся стал обладателем серебряной медали.

Как добавили в ведомстве, на сегодняшний день набор на участие в проекте «Медаль Елбасы» продолжается.