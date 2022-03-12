РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:12, 12 Март 2022 | GMT +6

    59 акмолинских школьников стали обладателями медали Елбасы

    None
    None
    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области вручили знаки отличия «Медаль Елбасы» участникам молодежной программы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказали в пресс-службе управления образования региона, награды были вручены 59 участникам бронзового уровня. Все они на протяжении шести месяцев работали над саморазвитием.

    Вручения медалей проводилось по месту проживания призеров с участием представителей местных исполнительных органов с соблюдением всех санитарных норм.

    По словам организаторов, «Медаль Елбасы» - единственная программа национального уровня, направленная на комплексное развитие молодежи.

    «Участники выбирают «Золотой», «Серебряный» или «Бронзовый» уровень и развивают навыки по семи направлениям: спорт, таланты и навыки, чтение книг, национальное наследие, волонтерство, туристические походы, трудовая практика. С каждым пройденным этапом участники становятся сильнее, талантливее и увереннее, а финалисты получают знак отличия «Медаль Елбасы», который станет стартом для самых высоких побед. В программе участвуют молодые казахстанцы от 14 до 29 лет», - пояснили в ведомстве.

    За время реализации проекта бронзовые медали получил 181 участник из Акмолинской области. Кроме того, один учащийся стал обладателем серебряной медали.

    Как добавили в ведомстве, на сегодняшний день набор на участие в проекте «Медаль Елбасы» продолжается.


    Теги:
    Образование Первый Президент - Елбасы Акмолинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 10:26
    Женская команда Казахстана по стендовой стрельбе завоевала бронзовую медаль Азиады
    Сегодня, 10:21
    2 616 515 человек старше 60 лет проживают в Казахстане
    Сегодня, 09:57
    Определились все четвертьфиналисты турнира АТР 250 Astana Open
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!