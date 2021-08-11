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588 случаев пневмонии с признаками КВИ зафиксировано в Казахстане
11 Августа 2021 09:03
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 588 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции зафиксировано в Казахстане, 24 летальных исхода и 201 человек выздоровел.. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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Всего с 13 марта 2020 г. зарегистрировано заболевших – 64065, летальных случаев - 3949, выздоровевших - 56097
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