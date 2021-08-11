+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 16 °С
Алматы: 23 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

588 случаев пневмонии с признаками КВИ зафиксировано в Казахстане

11 Августа 2021 09:03
Поделиться:
588 случаев пневмонии с признаками КВИ зафиксировано в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 588 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции зафиксировано в Казахстане, 24 летальных исхода и 201 человек выздоровел.. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

Новости по теме
Число инфицированных коронавирусом в Азербайджане вырастет к осени – врач-инфекционист
154 казахстанца умерли от коронавируса и пневмонии с признаками КВИ за сутки Минздрав РК: 12 843 пациента получают лечение от КВИ Коронавирус: все регионы Казахстана - в «красной» зоне
Всего с 13 марта 2020 г. зарегистрировано заболевших – 64065, летальных случаев - 3949, выздоровевших - 56097

Подписывайтесь на наш канал:

#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:
Новости по теме
Число инфицированных коронавирусом в Азербайджане вырастет к осени – врач-инфекционист
154 казахстанца умерли от коронавируса и пневмонии с признаками КВИ за сутки
Минздрав РК: 12 843 пациента получают лечение от КВИ
Коронавирус: все регионы Казахстана - в «красной» зоне
Популярное
1 Будет ли ревакцинация населения, ответил министр здравоохранения
2 Бывший сотрудник КНБ осужден на 9 лет в Алматинской области
3 Как заработают школы в Нур-Султане в новом учебном году
4 У заболевших КВИ наблюдается агрессия, снижение памяти, паника - врач
5 Как преобразится старый кинотеатр «Шугыла» в Алматы
6 Хранившего марихуану мужчину задержали в Туркестанской области
Читайте также
7521 казахстанец выздоровел от коронавируса
7657 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане
Будет ли ревакцинация населения, ответил министр здравоохранения
Бывший сотрудник КНБ осужден на 9 лет в Алматинской области
Как заработают школы в Нур-Султане в новом учебном году
У заболевших КВИ наблюдается агрессия, снижение памяти, паника - врач
Как преобразится старый кинотеатр «Шугыла» в Алматы
Хранившего марихуану мужчину задержали в Туркестанской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Умбет Шолпан
Умбет Шолпан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив