582 тысячи жителей Жамбылской области планируется вакцинировать

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В жамбылском регионе продолжается вакцинация населения, передает корреспондент МИА» Казинформ».

«С 1 февраля в область было поставлено 146 650 доз первого компонента и 89 700 доз второго компонента вакцины «Спутник V». Прибыло 4 тысячи доз на две тысячи человек отечественной вакцины QazVac, 60 тысяч доз на 30 тысяч человек вакцины Hayt – Vax и 34 тысячи доз на 17 тысяч человек китайской вакцины КоронаВак. Каких-либо реакций и осложнений после прививок нет. Проведение прививочной работы продолжается», - рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» руководитель облуправления здравоохранения Асет Калиев,

На сегодняшний день в Жамбылской области первый компонент прививки получили 134 182 человека, вакцинированы вторым компонентом 67 919. Это медицинские работники, работники организаций образования, специалисты силовых структур, военнослужащие, студенты, работники социальных учреждений, государственные служащие, лица с хроническими заболеваниями.

По информации пресс-службы облуправления здравоохранения, передвижная бригада городской поликлиники №5 выезжала в среднюю школу №32, где провела информирование учителей и других работников о важности и необходимости получения вакцины против коронавирусной инфекции, и затем провела вакцинацию 46 желающих.

Выездные прививочные бригады используют термоконтейнеры рефрижераторного типа со встроенной холодильной установкой. Транспортировка вакцины осуществляется с сохранением «холодовой цепи». В состав мобильной прививочной бригады входят врач-терапевт и прививочная медсестра. Перед введением вакцины у каждого сотрудника проверяют артериальное давление и сердцебиение. После прививки пациент находится под присмотром врача 30 минут. Выездные прививочные бригады важны для формирования коллективного иммунитета, при этом они не мешают работе предприятия, отметили в облуправлении здравоохранения.

Коллективный иммунитет достигается, когда вакцина вводится не менее 60 процентов взрослого населения страны. Это позволит отменить все карантинные ограничительные меры. До конца года в области планируется привить более 582 тысяч жителей

Напомним, с 1 февраля 2021 года в регион было поставлено 31 500 доз вакцины «Спутник V». начала февраля в Жамбылскую область начала поступать отечественная вакцина QazVac, а в мае - вакцины Hayt-Vax, произведенной фармацевтической промышленностью ОАЭ и китайской компанией «Синофарм».

Иммунизация против коронавируса в Жамбылской области продлится до конца текущего года, планируется привить более 582 тысячи жителей более миллионного населения региона.