582 тысячи человек планируют вакцинировать в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В регионе продолжается вакцинация населения, передает корреспондент МИА» Казинформ».

Напомним, с 1 февраля 2021 года в регион было поставлено 31 500 доз вакцины «Спутник V», и в первую очередь были вакцинированы медицинские работники, работники организаций образования, специалисты силовых структур, военнослужащие, студенты, работники социальных учреждений, государственные служащие, лица с хроническими заболеваниями.

С начала февраля в Жамбылскую область начала поступать отечественная вакцина QazVac. А 7 мая начались поставки 60 тысяч доз вакцины Hayt - Vax, произведенной фармацевтической промышленностью ОАЭ и китайской компанией «Синофарм». Эта вакцина показана лицам в возрасте от 18 лет и старше, особенно пожилым людям и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, но при отсутствии их обострения. Не рекомендуется лицам с тяжелыми аллергиями, беременным, кормящим и детям младше 18 лет.

Как сообщил руководитель облуправления здравоохранения Асет Калиев, на сегодняшний день по Жамбылской области всего привито 40 463 человека.

«За минувшие сутки вакцинировано 2 866 человек, в том числе 75 человек - первым компонентом и 1 153 – вторым компонентом вакцины «Спутник V». Помимо этого, 40 человек получили первый компонент и 20 человек второй компонент отечественной вакцины QazVac, 1 188 человек привились первым компонентом и 390 человек вторым компонентом вакцины Hayt – Vax», - рассказал глава облздрава.

По состоянию на 27 мая однократно привито 106 151 жителей Жамбылской области, что составляет 18.2% охвата от лиц, подлежащих вакцинации в регионе.

«Это 13 640 медработников, 18 673 работников образования, 6 045 сотрудников силовых служб, 2 201 госслужащих, 1 555 студентов, 496 работников социальных учреждений, 1 511 лиц с хроническими заболеваниями и 52 030 других. Каких-либо реакций и осложнений после прививок нет. Проведение прививочной работы продолжается», - отметил руководитель облуправления здравоохранения Асет Калиев.

По информации облуправления здравоохранения, иммунизация против коронавируса продлится до конца текущего года, планируется привить более 582 тысяч жителей миллионного населения жамбылского региона.



















