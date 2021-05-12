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    00:21, 12 Май 2021 | GMT +6

    581 человек лечится от коронавируса в стационарах Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области в инфекционных стационарах лечится 581 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За последние сутки в городе Атырау подтверждено 20 случаев заражения COVID-19. В результате скрининга было выявлено 12 заболевших на месторождении Тенгиз. Новые носители коронавирусной инфекции выявлены в районах области. Так, за последние сутки COVID-19 подтвердился у 1 жителя Жылыойского района, у 3 жителей Индерского района, 1 жителя Кызылкугинского и 1 жителя Курмангазинского районов. Заболевание у 12 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 26 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечилось 87 человек. В настоящее время в домашних условиях получают лечение 676 человек, в модульной больнице - 143, во второй областной больнице – 133 пациента, во фтизиопульмонологическом центре – 51, в районных инфекционных стационарах - 160. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз – 94», - сообщает пресс-служба областного управления здравоохранения.

    Атырауская область по темпам распространения коронавируса расположена в «желтой» зоне.





    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК
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