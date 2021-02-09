580-летие известного поэта и мыслителя Алишера Навои отметили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Международная Тюркская академия в честь 580-летия известного поэта, государственного деятеля, мыслителя Алишера Навои провела мероприятие «Шығыстың жарық жұлдызы» (Яркая звезда востока), передает корреспондент МИА «Казинформ».

В мероприятии приняли участие известные государственные и общественные деятели, ученые ряда тюркских государств.

В ходе мероприятия, которое состоялось в режиме онлайн, глава Тюркской академии Дархан Кыдырали рассказал о планируемых к реализации проектах и мероприятиях в рамках года Алишера Навои. Участники встречи отметили важность празднования этой знаменательной даты и рассказали о жизни и творчестве Навои.

В заключение мероприятия посол Узбекистана Саидикрам Ниязходжаев выразил особое почтение руководству Международной Тюркской академии.

Отметим, что в прошлом году при организации Международной Тюркской академии несколько произведений Навои из сборника «Хамса» были переведены на казахский язык. В текущем году будет продолжена работа по переводу произведений Навои на языки других родственных нам тюркских народов.