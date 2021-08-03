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58 водителей ездили с подложными номерами в Павлодарской области
3 Августа 2021 21:59
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ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 58 водителей ездили с подложными номерами в Павлодарской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
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С начала года в Павлодарской области полицейскими привлечены 58 водителей за управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками.
«Данное нарушение предусмотрено статьей 590 части 4 КоАП РК, что влечет штраф в размере 20 МРП или лишение права управления транспортными средствами сроком на один год», – проинформировал начальник управления местной полицейской службы департамента полиции Павлодарской области Галым Саргулов.
Например, в областном центре в 22:00 часов при патрулировании по улице Торайгырова сотрудники полиции остановили водителя автомашины Toyota за нарушение правил маневрирования, тем самым нарушив требования статьи 595 КоАП РК. При проверке документов выявлено, что водитель, к тому же, установил на свое авто подложные государственные регистрационные номерные знаки.
По факту в отношении водителя возбуждено административное производство по статье 590 части 4 КоАП РК. Материал направлен в Специализированный административный суд для принятия процессуального решения. Автомашина водворена на штрафную стоянку.
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