58 водителей ездили с подложными номерами в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 58 водителей ездили с подложными номерами в Павлодарской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

С начала года в Павлодарской области полицейскими привлечены 58 водителей за управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками.

«Данное нарушение предусмотрено статьей 590 части 4 КоАП РК, что влечет штраф в размере 20 МРП или лишение права управления транспортными средствами сроком на один год», – проинформировал начальник управления местной полицейской службы департамента полиции Павлодарской области Галым Саргулов.

Например, в областном центре в 22:00 часов при патрулировании по улице Торайгырова сотрудники полиции остановили водителя автомашины Toyota за нарушение правил маневрирования, тем самым нарушив требования статьи 595 КоАП РК. При проверке документов выявлено, что водитель, к тому же, установил на свое авто подложные государственные регистрационные номерные знаки.

По факту в отношении водителя возбуждено административное производство по статье 590 части 4 КоАП РК. Материал направлен в Специализированный административный суд для принятия процессуального решения. Автомашина водворена на штрафную стоянку.

