58 тысяч школьников будут учиться в обычном режиме в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области за парты в этом году сядут 58 тысяч учеников начальных классов, из них первоклассников 21,5 тысячи. Как известно, из-за пандемии новый учебный год для большинства школьников начался дистанционно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В штатном режиме будут работать только малокомплектные сельские школы, в них обучаются 17 288 человек.

Традиционный классный час прошёл как онлайн, так и непосредственно в школах - в зависимости от формата обучения. Темы приурочены к 25-летию Конституции РК, 1150-летию великого мыслителя аль-Фараби и 175-летию со дня рождения Абая.

Обучение в дистанционном формате проходит посредством трёх интерактивных платформ: SDOT «Білімал», Daryn.online.kz и Edupage.

Аким Карагандинской области Женис Касымбек ознакомился с тем, как подготовлены школы к новым реалиям. Глава региона посетил школу-лицей №103.

«Все школы независимо от формата обучения обеспечены санитарными средствами. На сегодняшний день полностью завершены отгрузка и доставка учебников. Более 16 тысячам учащихся передана школьная компьютерная техника. Ученики из социально уязвимых семей обеспечены роутерами и модемами. Кроме этого, нуждающимся пополнили баланс за счёт бюджетных средств. Завершается работа по выдаче учебников», - рассказала руководитель управления образования Гульсум Кожахметова.

По её словам, школы готовы и для обучения детей с особыми образовательными потребностями.

Женису Касымбеку также рассказали, как будут учиться студенты колледжей.

С учётом санитарно-эпидемиологической ситуации учебный процесс организован в смешанном режиме. В штатном начали обучение 8 сельских колледжей, где количество студентов не превышает 200 человек. Остальные колледжи обучение проводят в дистанционном формате.

Для 1 350 студентов, не имеющих доступа к интернету, организовано дистанционное обучение с проживанием в общежитиях - не более одного студента в комнате. Им будет обеспечено питание на вынос из столовой.

В области функционируют 69 колледжей. Всего студентов в этом учебном году насчитывается 39 751.

Аким области Женис Касымбек потребовал обеспечить качественное обучение школьников и студентов.

«В нетрадиционном формате начинается новый учебный год. Это достаточно сложно для всех. Акимам городов и районов нужно усилить работу совместно с управлением образования. На особый контроль следует взять соблюдение санитарных требований и обеспечение безопасности», - подчеркнул он.