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58 случаев заболевания пневмонией с признаками КВИ зафиксировано в Казахстане
1 Сентября 2021 08:29
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 58 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции зафиксировано за сутки в Казахстане, 36 летальных исходов и 19 человек выздоровели. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz
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Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано: заболевших – 69790, летальных случаев - 4464, выздоровевших - 58459.
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