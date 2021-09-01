58 случаев заболевания пневмонией с признаками КВИ зафиксировано в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 58 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции зафиксировано за сутки в Казахстане, 36 летальных исходов и 19 человек выздоровели. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz

Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано: заболевших – 69790, летальных случаев - 4464, выздоровевших - 58459.