58 несанкционированных свалок ликвидировали в Балхаше

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ - Неравнодушные балхашцы на протяжении двух месяцев занимались очисткой города от мусора. Их усилиями ликвидировано 58 несанкционированных свалок и вывезено более тысячи тонн мусора, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Инициатором субботников вот уже второй год подряд выступает активная жительница Балхаша Анар Адамбекова. Она вместе с единомышленниками, волонтёрами и сотрудниками госорганов занимается расчисткой набережной, аллей, территорий вокруг памятников и других общественных мест.

«В прошлом году, когда я начала проводить субботники, люди думали, что это одноразовые акции. А сейчас горожане знают, что я занимаюсь уборкой набережной и других мест на постоянной основе. И не ради пиара. Я хочу, чтобы в городе было чисто. И призываю горожан соблюдать чистоту, убирать за собой мусор. Из-за моей активности в городе меня уже даже узнают», – говорит общественница.

Благодаря усилиям Анар недавно на набережной были установлены два мусорных контейнера. Их обслуживанием будет заниматься местная мусоровывозящая компания.

«Я записалась на приём к акиму и все свои предложения отправила ему в письменном виде. Но меня радует, что контейнеры уже установили. Ещё я хочу, чтобы на набережной появились видеокамеры, профилактические билборды, а по местному телеканалу крутили социальные ролики на тему мусорных свалок. Для этого хочу предложить провести среди жителей конкурс видеороликов», – отметила Анар Адамбекова.

За два месяца активным балхашцам во главе с Анар удалось ликвидировать 58 несанкционированных свалок и вывезти более тысячи тонн мусора с 290 гектаров. В субботниках было задействовано 59 единиц техники.

«В городе ещё много загрязнённых участков. Эта очень серьёзная проблема. Совместными усилиями мы пытаемся её решить. Выражаю благодарность всем участникам субботников», – сказал аким Балхаша Ораз Таурбеков.