РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:43, 15 Июнь 2021 | GMT +6

    58 несанкционированных свалок ликвидировали в Балхаше

    None
    None
    БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ - Неравнодушные балхашцы на протяжении двух месяцев занимались очисткой города от мусора. Их усилиями ликвидировано 58 несанкционированных свалок и вывезено более тысячи тонн мусора, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Инициатором субботников вот уже второй год подряд выступает активная жительница Балхаша Анар Адамбекова. Она вместе с единомышленниками, волонтёрами и сотрудниками госорганов занимается расчисткой набережной, аллей, территорий вокруг памятников и других общественных мест.

    «В прошлом году, когда я начала проводить субботники, люди думали, что это одноразовые акции. А сейчас горожане знают, что я занимаюсь уборкой набережной и других мест на постоянной основе. И не ради пиара. Я хочу, чтобы в городе было чисто. И призываю горожан соблюдать чистоту, убирать за собой мусор. Из-за моей активности в городе меня уже даже узнают», – говорит общественница.

    Благодаря усилиям Анар недавно на набережной были установлены два мусорных контейнера. Их обслуживанием будет заниматься местная мусоровывозящая компания.

    «Я записалась на приём к акиму и все свои предложения отправила ему в письменном виде. Но меня радует, что контейнеры уже установили. Ещё я хочу, чтобы на набережной появились видеокамеры, профилактические билборды, а по местному телеканалу крутили социальные ролики на тему мусорных свалок. Для этого хочу предложить провести среди жителей конкурс видеороликов», – отметила Анар Адамбекова.

    За два месяца активным балхашцам во главе с Анар удалось ликвидировать 58 несанкционированных свалок и вывезти более тысячи тонн мусора с 290 гектаров. В субботниках было задействовано 59 единиц техники.

    «В городе ещё много загрязнённых участков. Эта очень серьёзная проблема. Совместными усилиями мы пытаемся её решить. Выражаю благодарность всем участникам субботников», – сказал аким Балхаша Ораз Таурбеков.


    Теги:
    Экология Акимат Карагандинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 12:40
    В детсады, школы и больницы Астаны начали подавать тепло
    Сегодня, 12:34
    Поезд столкнулся с легковым автомобилем в Костанайской области
    Сегодня, 12:30
    «Серый» сахар рушит отрасль в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!