58-летний строитель упал с 5 этажа и погиб в Кокшетау
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - При строительстве дома в Кокшетау разбился, упав с 5 этажа, 58-летний житель областного центра. Управление по инспекции труда Акмолинской области разыскивает работодателя, передает корреспондент МИА «Казинформ».
При строительстве дома в микрорайоне Васильковский города Кокшетау 58-летний мужчина упал с 5 этажа и получил травмы, не совместимые с жизнью.
«Я сам лично там был, у работников нет трудовых договоров на руках, ужасное нарушение техники безопасности: ни спецодежды, ни касок, ни страховочных поясов, конструкции очень неустойчивы. Там работали 4 человека, но как только появились правоохранительные структуры и мы, они все разбежались», - рассказал Казинформу инспектор по охране труда управления по инспекции труда Акмолинской области Муратбек Жусупов.
По словам собеседника, занимающееся строительством дома ТОО зарегистрировано в Астане, а сам руководитель находится сейчас в Актау.
«Они должны написать акт о несчастном случае, поэтому на сегодняшний день идет поиск работодателя», - добавил собеседник.
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