58-летний мужчина застрелил жену и ранил внучку в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В СКО задержан 58-летний сельчанин, подозреваемый в убийстве жены, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

10 мая в 17:15 в отдел полиции Тимирязевского района ДП СКО поступило сообщение о том, что в одном из домов райцентра Тимирязево слышны выстрелы. По прибытии на место происшествия во дворе дома полицейскими был обнаружен труп 59-летней женщины, также в доме находилась 14-летняя девочка с огнестрельными ранениями, которая была госпитализирована в Тимирязевскую районную больницу.

Установлено, что 59-летний хозяин дома, находясь в состоянии алкогольного опьянения в ходе возникшей ссоры с супругой, выстрелил в нее из ружья «ИЖ», в результате чего женщина скончалась на месте. Находившаяся в доме внучка также получила огнестрельное ранение.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по статьям 99 ч.1 УК РК «Убийство»; 24 ч.3, 99 ч. 2 п. 1, 14 УК РК «Покушение на убийство». Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводятся следственные действия, направленные на всестороннее исследование всех обстоятельств дела, по результатам которых будет принято процессуальное решение.