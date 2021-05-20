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    12:07, 20 Май 2021 | GMT +6

    58 иностранцев нарушили миграционное законодательство в Талдыкоргане

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - 58 иностранцев нарушили миграционное законодательство в Талдыкоргане . Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
    В целях предупреждения и пресечения противоправных действий со стороны иностранных граждан и лиц без гражданства, сотрудники миграционной полиции провели ряд мероприятий по выявлению нарушений миграционного законодательства в местах пребывания мигрантов, а также осуществления ими трудовой деятельности.
    С начала года на территории УП города Талдыкоргана был проведен ряд таких оперативно-профилактических мероприятии. В результате в приемник-распределитель доставлено 32 гражданина, 11 из которых без документов, удостоверяющих личность и определенного места жительства. – В период проведения ОПМ выявлены 152 нарушения административного законодательства Республики Казахстан. К административной ответственности привлечены 131 гражданин, из них 58 иностранцев, – сообщил и.о. начальника УМС ДП Алматинской области Ельмурат Нурсеитов.

    Теги:
    МВД РК Закон и право Алматинская область
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