58% инфекционных коек занято в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - На базе 17 инфекционных стационаров Акмолинской области развернуто 1205 инфекционных коек, из которых занято 704, или 58% коек. Об этом на прошедшем брифинге сообщил руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Нариман Сыздыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Так, с начала года в Акмолинской области зарегистрировано 13868 случаев заболевания коронавирусом. За последнюю неделю - с 24 по 30 января - 6176 случаев COVID-19. По сравнению с прошлой неделей наблюдается рост на 388 случаев. За январь в регионе было зафиксировано 20 летальных случаев.

«На базе 17 инфекционных стационаров развернуто 1205 инфекционных коек. Получают лечение 704 пациента, занято 58% коек. Из 704 крайне тяжелых двое. В регионе развернуто 110 реанимационных коек, из них занято 23 (или 21%)», - поделился Н. Сыздыков.

Как было отмечено, отделения реанимации оснащены медицинским оборудованием на 100%.

«Создан неснижаемый 2-месячный запас лекарственных средств. Через поликлиники ведется обеспечение населения лекарствами по пяти наименованиям жаропонижающих и антикоагулянтов. В стабфонде дополнительно предусмотрено 500 млн. тенге. Организации здравоохранения обеспечены средствами индивидуальной защиты в полном объеме», - добавил глава облздрава.

Как добавила главный государственный санитарный врач Акмолинской области Айнугуль Мусина, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, регион находится в «красной» зоне с 13 января 2022 года. На сегодняшний день Акмолинская область занимает пятое место в РК по количеству положительных случаев КВИ.