+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: -1 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

58% инфекционных коек занято в Акмолинской области

1 Февраля 2022 06:01
Поделиться:
58% инфекционных коек занято в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - На базе 17 инфекционных стационаров Акмолинской области развернуто 1205 инфекционных коек, из которых занято 704, или 58% коек. Об этом на прошедшем брифинге сообщил руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Нариман Сыздыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
1476 человек ревакцинировались вакциной «Спутник Лайт» в Акмолинской области
Вышедшие постановления о смягчении карантина пояснила главный госсанврач Акмолинской области Показатели заболеваемости КВИ резко снизились в Актюбинской области Жители более 200 костанайских населённых пунктов прошли обследования в передвижных медкомплексах

Так, с начала года в Акмолинской области зарегистрировано 13868 случаев заболевания коронавирусом. За последнюю неделю - с 24 по 30 января - 6176 случаев COVID-19. По сравнению с прошлой неделей наблюдается рост на 388 случаев. За январь в регионе было зафиксировано 20 летальных случаев.

«На базе 17 инфекционных стационаров развернуто 1205 инфекционных коек. Получают лечение 704 пациента, занято 58% коек. Из 704 крайне тяжелых двое. В регионе развернуто 110 реанимационных коек, из них занято 23 (или 21%)», - поделился Н. Сыздыков.

Как было отмечено, отделения реанимации оснащены медицинским оборудованием на 100%.

«Создан неснижаемый 2-месячный запас лекарственных средств. Через поликлиники ведется обеспечение населения лекарствами по пяти наименованиям жаропонижающих и антикоагулянтов. В стабфонде дополнительно предусмотрено 500 млн. тенге. Организации здравоохранения обеспечены средствами индивидуальной защиты в полном объеме», - добавил глава облздрава.

Как добавила главный государственный санитарный врач Акмолинской области Айнугуль Мусина, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, регион находится в «красной» зоне с 13 января 2022 года. На сегодняшний день Акмолинская область занимает пятое место в РК по количеству положительных случаев КВИ.

Подписывайтесь на наш канал:

#Акмолинская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:

Автор:

Оксана Матасова

Новости по теме
1476 человек ревакцинировались вакциной «Спутник Лайт» в Акмолинской области
Вышедшие постановления о смягчении карантина пояснила главный госсанврач Акмолинской области
Показатели заболеваемости КВИ резко снизились в Актюбинской области
Жители более 200 костанайских населённых пунктов прошли обследования в передвижных медкомплексах
Популярное
1 Экс-аким Бакытжан Сагинтаев обратился к алматинцам
2 Участник ограбления оружейного магазина задержан в Алматы
3 Граждане получили развернутый ответ от Президента, почему были приняты те или иные решения – Аян Сакошев
4 Касым-Жомарт Токаев принял чемпионку мира по шахматам Бибисару Асаубаеву
5 Экскурсия по Акорде вместе с Президентом
6 Глава полиции Алматинской области открыл страницу в соцсетях
Читайте также
На Тенгизе продлили карантин и ограничительные мероприятия
Жители более 200 костанайских населённых пунктов прошли обследования в передвижных медкомплексах
Экс-аким Бакытжан Сагинтаев обратился к алматинцам
Участник ограбления оружейного магазина задержан в Алматы
Граждане получили развернутый ответ от Президента, почему были приняты те или иные решения – Аян Сакошев
Касым-Жомарт Токаев принял чемпионку мира по шахматам Бибисару Асаубаеву
Экскурсия по Акорде вместе с Президентом
Глава полиции Алматинской области открыл страницу в соцсетях
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив