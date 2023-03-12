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58 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
12 Марта 2023, 09:53
58 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 12 марта лечение от коронавируса в Казахстане продолжают получать 1 783 человека (–1 604+ и 179 КВИ-), из них в стационарах находятся 130 пациентов, на амбулаторном лечении – 1 653 пациента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

По данным Минздрава, за сутки в Казахстане коронавирусом заболели 58 человек.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 2 пациентa,

• в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациентa,

• на аппарате ИВЛ – 3 пациентa.

Минздрав РК   Здравоохранение   Коронавирус в РК  
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