58 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 12 марта лечение от коронавируса в Казахстане продолжают получать 1 783 человека (–1 604+ и 179 КВИ-), из них в стационарах находятся 130 пациентов, на амбулаторном лечении – 1 653 пациента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

По данным Минздрава, за сутки в Казахстане коронавирусом заболели 58 человек.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 2 пациентa,

• в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациентa,

• на аппарате ИВЛ – 3 пациентa.