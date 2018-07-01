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58 человек погибли из-за муссонных дождей на севере Индии

28 Июля 2018 20:16 188
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58 человек погибли из-за муссонных дождей на севере Индии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Число погибших за последние трое суток в индийском штате Уттар-Прадеш, на который обрушились муссонные дожди, возросло до 58, еще 53 ранены, сообщает агентство Press Trust of India со ссылкой на представителей местных властей.

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Ранее сообщалось, по меньшей мере, о 49 погибших, передает РИА Новости.

Сообщения о погибших поступают из населенных пунктов и районов Сахаранпур, Агра, Меерут, Манипури, Касгандж и других.

В большинстве случаев люди гибли из-за обрушения крыш жилых домов, падения деревьев и электрических столбов, а также от ударов молний.

Главный министр Уттар-Прадеша Йоги Адитьянатх ранее поручил местным органам власти начать спасательные операции и оказать финансовую помощь тем, чьи дома были разрушены из-за непогоды.

 

Фото: © AP Photo / Rafiq Maqbool

 

 

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Ключевые слова: Индия, Происшествия,
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