58 больных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии - Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 58 больных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня в нашей стране зарегистрировано свыше 9300 больных коронавирусом, из них более половины - 4 613 человек - уже выписано с выздоровлением. К сожалению, 37 больных скончались по причине коронавирусной инфекции. 4 653 человека продолжают лечение, в том числе 355 детей», - сказал Елжан Биртанов.

Глава Минздрава отметил, что из общего количества больных - 85%, это больные с легким течением или вовсе бессимптомные.

«Порядка 13%, это свыше 500 больных, находятся с симптомами средней тяжести и 1,4%, это 58 больных, находятся в тяжелом состоянии, в том числе 19 человек находятся на искусственной вентиляции легких. В целом хочу отметить, что за прошедшие две недели с момента завершения ЧП зарегистрировано порядка 3,5 тысяч случаев заболеваний. Однако темпы прироста достаточно стабильны в пределах 5%», - добавил Елжан Биртанов.