58 без вести пропавших разыскали полицейские Северного Казахстана

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - С начала года сотрудники полиции Северо-Казахстанской области разыскали 58 без вести пропавших, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Розыск без вести пропавших требует мобилизации сил многих подразделений. Вместе с сотрудниками криминальной полиции каждый факт отрабатывают участковые инспекторы, патрульные полицейские, ориентировки поступают комплексным силам полиции, занятым охраной правопорядка.

Порядок поисковых мероприятий зависит от ситуации, от имеющихся сведений о пропавшем человеке. К примеру, в розыске жителя Кызылжарского района активное участие принимали сотрудники ДЧС. Было известно, что у пропавшего тяжелый диагноз, нельзя было исключать, что он решится на необдуманный поступок, поэтому наряду с населенными пунктами полицейские и спасатели прочесывали лесные массивы, осматривали водоемы. К счастью, беды не случилось, мужчина был найден на окраине Петропавловска и возвращен взволнованным родственникам.

Опыт полицейских показывает, что в теплое время года учащаются пропажи людей, склонных к злоупотреблению спиртным. В таких случаях первоочередное внимание во время поисков уделяется тем знакомым исчезнувшего, кто имеет сходные наклонности. Также проверяются увеселительным заведения, съемные квартиры.

Именно таким был круг поисков 38-летней жительницы Петропавловска, ушедшей из дома в 20 микрорайоне. В полицию обратилась ее мать, которая признала, что ждала возвращения дочери почти месяц, прежде чем заявить об ее исчезновении. Без вести пропавшая не привыкла отказывать себе в алкогольных напитках, из-за чего уже не раз пропадала. Полицейские вели поиски шесть дней, наконец женщина была обнаружена в другом районе города, у подруги. Она была удивлена тем, что ее мать обратилась в полицию: свое поведение считала нормальным.

«Не всегда, но часто без вести пропавшие не думают о том, что доставляют беспокойство близким. Подростки, оставаясь ночевать у друзей, не сообщают об этом родителям, отключают телефоны. Взрослые люди ставят сомнительные удовольствия в нетрезвой компании выше тревог своих родных. С начала года в области зарегистрировано 58 фактов безвестного исчезновения граждан, из них 16 — злоупотребляющих спиртным (9 мужчин и 7 женщин). Все исчезнувшие разысканы, причем 47 человек удалось найти в дежурные сутки», – говорит заместитель начальника ДП СКО Руслан Назаров.