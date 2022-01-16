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58 актюбинцев задержаны за нарушение комендантского часа

16 Января 2022 15:43
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58 актюбинцев задержаны за нарушение комендантского часа

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – За нарушение комендантского часа за ночь задержано 58 актюбинцев, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции.

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«За ночь за нарушение комендантского часа 58 лиц привлечены к административной ответственности. На телефон 102 поступило за сутки 205 сообщений, из них 37 сообщений не подтвердились, по остальным приняты законные процессуальные решения.

Всего возбуждено 14 уголовных дел по фактам организации массовых беспорядков, применения насилия в отношении представителей власти, нападения на здания и актов терроризма, из них по подозрению в совершении особо тяжких преступлений в изолятор временного содержания помещены 13 лиц, из них в отношении 12 лиц судом санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей», - сообщили в пресс-службе ДП области.

На сегодняшний день в регионе для ограничения въезда и выезда установлено 10 блокпостов. 3 блокпоста установлены на выездах из Актобе, остальные в районных центрах, которые несут службу в круглосуточном двухсменном режиме.

За сутки через блокпосты проезжает более 15 тысяч транспортных средств. Сотрудниками полиции проводятся досмотровые мероприятия транспортных средств.

В городе Актобе и области сотрудниками правоохранительных органов обеспечиваются должная охрана общественного порядка и безопасность граждан. Ситуация в области находится под полным контролем.

Напомним, вчера Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отмене чрезвычайного положения в Актюбинской области.


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#Актюбинская область   #Борьба с преступностью   #МВД РК   #Регионы   #Общество   #Криминал   #ЧП-2022  
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Автор:

Самал Ендибаева

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