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58% акмолинцев полностью привились от COVID-19

26 Ноября 2021 19:20
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58% акмолинцев полностью привились от COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как идет кампания вакцинации населения от коронавируса в Акмолинской области, ответил аким Ермек Маржикпаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Связь между вакцинацией и болезнью прямая. Потому что, наверное, сегодня нет другого варианта, кроме вакцинации, более эффективного средства. Поэтому сегодня в нашей области вакцинированы более 300 тысяч человек - это 64% от подлежащего (вакцинации - прим. ред.) населения, это первым компонентом. Вторым компонентом вакцинированы 58%. Эта работа продолжается на постоянной основе. Подключился и бизнес. Бизнес сегодня стимулирует, чтобы люди могли вакцинироваться», - сказал в ходе выездной пресс-конференции СЦК аким Акмолинской области.

Также глава региона напомнил, что на прошлой неделе поступила вакцина Pfizer. На сегодня в регион поставлено более 35 тысяч доз вакцин.

«На сегодня с письменного разрешения родителей около 1000 детей готовы к вакцинации, из них 500 получили вакцинацию. Первыми вакцинированы студенты Медицинского колледжа города Кокшетау. Началась ревакцинация. Результаты есть», - уточнил Е. Маржикпаев.

Ранее аким рассказал об эпидемиологической ситуации по коронавирусу в регионе, отметив, что большая часть граждан не соблюдает карантинные ограничения. На сегодня область перешла из «красной» зоны в «желтую».


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#Бизнес   #Акмолинская область   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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